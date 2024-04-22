деревня Щучье Озеро, деревня Щучье Озеро, Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Щучье Озеро

Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Алмазская волость
10) д. Щучье-Озеро, при озере Шучье-Озеро, распланир.Щучье-Озерское общество318079Бывшие государственныеПравославныеРусские878

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Октябрьский район
798615Щучье Озеродеревня56°28'00"56°40'00"O-40-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Октябрьский муниципальный район, Щучье-Озерское сельское поселение
57636460106д Щучье Озеродеревня
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