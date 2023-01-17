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Тарасенко Артем Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1983

Отец: Тарасенко Петр Анатольевич

Мать: Тарасенко Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
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