Тарасенко (Афанасьева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко (Афанасьева) Валентина Ивановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.08.1951

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1951

Отец: Афанасьев Иван Матвеевич

Мать: Афанасьева Раиса Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
18.04.1972

Муж: Тарасенко Петр Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Расторжение брака 16.05.1980
Рождение ребёнка
16.12.1972

Сын: Тарасенко Денис Петрович

Отец ребёнка: Тарасенко Петр Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.03.1976

Сын: Тарасенко Игорь Петрович

Отец ребёнка: Тарасенко Петр Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.01.1983

Сын: Тарасенко Артем Петрович

Отец ребёнка: Тарасенко Петр Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва
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