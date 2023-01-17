Тарасенко (Афанасьева) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.08.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1951
Бракосочетание
18.04.1972
Расторжение брака 16.05.1980
Рождение ребёнка
16.12.1972
Отец ребёнка: Тарасенко Петр Анатольевич
Рождение ребёнка
09.03.1976
Отец ребёнка: Тарасенко Петр Анатольевич
Рождение ребёнка
03.01.1983
Отец ребёнка: Тарасенко Петр Анатольевич