Мальгин Семен Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгин Семен Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Мальгин Григорий Семенович

Мать: Мальгина Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
29.01.1854

Сын: Мальгин Семен Семенович

Мать ребёнка: Мальгина Феня Петровна

Рождение ребёнка
05.11.1856

Сын: Мальгин Михаил Семенович

Мать ребёнка: Мальгина Феня Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Григорий Семенович

Мать ребёнка: Мальгина Феня Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальгина Феня Петровна

Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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