Мальгин Семен Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
29.01.1854
Мать ребёнка: Мальгина Феня Петровна
Рождение ребёнка
05.11.1856
Мать ребёнка: Мальгина Феня Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Григорий Семенович
Мать ребёнка: Мальгина Феня Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мальгина Феня Петровна
Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно