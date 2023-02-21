Мальгин Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальгин Семен Григорьевич
Мать: Мальгина Феня Петровна
Рождение ребёнка
14.05.1891
Дочь: Мальгина Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Мальгина Ефросинья Иринарховна
Место жительства
Неизвестно
Грихневская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно