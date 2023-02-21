Мальгин Григорий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгин Григорий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальгин Семен Григорьевич

Мать: Мальгина Феня Петровна

Рождение ребёнка
14.05.1891

Дочь: Мальгина Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Мальгина Ефросинья Иринарховна

Место жительства
Неизвестно
Грихневская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальгина Ефросинья Иринарховна

Смерть
Неизвестно
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