Кузнецов Павел
Место рождения
Дата рождения24.06.1901
Дата смертиОколо 1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1901
Отец: Кузнецов Александр
Мать: Кузнецова Аксинья
Рождение ребёнка
Около ?.03.1927
Дочь: Феодосья
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
Около ?.03.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1983