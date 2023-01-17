Кузнецов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Павел

Кузнецов Павел

avatar

Место рождения

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

24.06.1901

Дата смерти

Около 1983

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

Дети

Около 1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1901

Отец: Кузнецов Александр

Мать: Кузнецова Аксинья

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1927

Дочь: Феодосья

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Константиновна

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Константиновна

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анна Константиновна

Смерть
Около 1983
Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close