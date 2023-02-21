Кузнецова Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Около 1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.03.1927

Дочь: Феодосья

Отец ребёнка: Кузнецов Павел

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Павел

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Павел

Смерть
Неизвестно
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