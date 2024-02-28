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Калинин Петр Гавриилов

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

27.06.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1842

Отец: Калинин Ермолай Иванов

Мать: Калинина Матрена Иванова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Калинин Василий Петров

Мать ребёнка: Калинина Анисия Семенова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.10.1876

Сын: Калинин Казьма Петров

Мать ребёнка: Калинина Анисия Семенова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.12.1880

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Калинина Анисия Семенова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.04.1882

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Калинина Анисия Семенова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.04.1883

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Калинина Анисия Семенова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Анисия Семенова

Смерть
Неизвестно
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