Калинин Петр Гавриилов
Место рождения
Дата рождения27.06.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1842
Отец: Калинин Ермолай Иванов
Мать: Калинина Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Калинина Анисия Семенова
Рождение ребёнка
29.10.1876
Мать ребёнка: Калинина Анисия Семенова
Рождение ребёнка
04.12.1880
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Калинина Анисия Семенова
Рождение ребёнка
13.04.1882
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: Калинина Анисия Семенова
Рождение ребёнка
?.04.1883
Дочь: Акилина Петрова
Мать ребёнка: Калинина Анисия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Анисия Семенова
Смерть
Неизвестно