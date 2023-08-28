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Калинина Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1838

Сын: Калинин Гавриил Ермолаев

Отец ребёнка: Калинин Ермолай Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.06.1842

Сын: Калинин Петр Гавриилов

Отец ребёнка: Калинин Ермолай Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Ермолаева

Отец ребёнка: Калинин Ермолай Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.01.1850

Сын: Калинин Григорий Гавриилов

Отец ребёнка: Калинин Ермолай Иванов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Ермолай Иванов

Смерть
Неизвестно
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