Калинина Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.07.1838
Отец ребёнка: Калинин Ермолай Иванов
Рождение ребёнка
27.06.1842
Отец ребёнка: Калинин Ермолай Иванов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Екатерина Ермолаева
Отец ребёнка: Калинин Ермолай Иванов
Рождение ребёнка
20.01.1850
Сын: Калинин Григорий Гавриилов
Отец ребёнка: Калинин Ермолай Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно