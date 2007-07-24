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(Смарыгина) Нина

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Место рождения

Свердловск

Дата рождения

09.11.1936

Дата смерти

24.07.2007

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1936

Отец: Смарыгин Перфирий

Мать: Смарыгина Матрёна

Свердловск
Рождение ребёнка
18.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тан Ли Хо Владимир

Свердловск
Рождение ребёнка
20.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тан Ли Хо Владимир

город Свердловск
Рождение ребёнка
14.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тан Ли Хо Владимир

город Свердловск
Рождение ребёнка
26.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тан Ли Хо Владимир

город Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тан Ли Хо Владимир

Смерть
24.07.2007
Екатеринбург
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