(Смарыгина) Нина
Место рожденияСвердловск
Дата рождения09.11.1936
Дата смерти24.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1936
Отец: Смарыгин Перфирий
Мать: Смарыгина Матрёна
Свердловск
Рождение ребёнка
18.09.1954
Свердловск
Рождение ребёнка
20.10.1957
город Свердловск
Рождение ребёнка
14.01.1961
город Свердловск
Рождение ребёнка
26.05.1966
город Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тан Ли Хо Владимир
Смерть
24.07.2007
Екатеринбург