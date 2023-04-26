Тан Ли Хо Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1929
Дата смерти20.05.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1954
Свердловск
Рождение ребёнка
20.10.1957
город Свердловск
Рождение ребёнка
14.01.1961
город Свердловск
Рождение ребёнка
26.05.1966
город Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Смерть
20.05.1992
Екатеринбург