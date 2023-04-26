Тан Ли Хо Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тан Ли Хо Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1929

Дата смерти

20.05.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Свердловск
Рождение ребёнка
20.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

город Свердловск
Рождение ребёнка
14.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

город Свердловск
Рождение ребёнка
26.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

город Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Смерть
20.05.1992
Екатеринбург
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