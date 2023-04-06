Кувшинова (Батанина) Дарья
Место рождения
Дата рождения20.03.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1841
Отец: Батанинъ Кузьма (Гаврилов)
Мать: Батанина Ирина
Бракосочетание
23.01.1863
Муж: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.08.1864
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.11.1866
Дочь: Назарова Стефанида
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.11.1870
Дочь: Полубоярова Анастасия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.02.1876
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ