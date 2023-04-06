Кувшинова (Батанина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Батанина) Дарья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.03.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1841

Отец: Батанинъ Кузьма (Гаврилов)

Мать: Батанина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1863

Муж: Кувшиновъ Иванъ

Рождение ребёнка
01.08.1864

Сын: Кувшиновъ Степанъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1866

Дочь: Назарова Стефанида

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1870

Дочь: Полубоярова Анастасия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1876

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

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