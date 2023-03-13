Назарова (Кувшинова) Стефанида
Место рождения
Дата рождения10.11.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1866
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаровъ Дмитрий
Рождение ребёнка
28.11.1889
Сын: Назаровъ Андрей
Отец ребёнка: Назаровъ Дмитрий
Рождение ребёнка
24.06.1892
Сын: Назаровъ Андрей
Отец ребёнка: Назаровъ Дмитрий
Рождение ребёнка
01.07.1895
Дочь: (Назарова) Ольга
Отец ребёнка: Назаровъ Дмитрий