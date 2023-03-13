Назарова (Кувшинова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Кувшинова) Стефанида

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.11.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1866

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова (Батанина) Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаровъ Дмитрий

Рождение ребёнка
28.11.1889

Сын: Назаровъ Андрей

Отец ребёнка: Назаровъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1892

Сын: Назаровъ Андрей

Отец ребёнка: Назаровъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: (Назарова) Ольга

Отец ребёнка: Назаровъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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