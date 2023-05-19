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Кувшиновъ Степанъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.08.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1864

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1893

Жена: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1893

Дочь: Щипакина Анастасия

Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1895

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1897

Сын: Кувшиновъ Александръ

Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1902

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1905

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1907

Сын: Кувшиновъ Петръ

Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1908

Сын: Кувшиновъ Стефанъ

Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1911

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1913

Дочь: Бурзянцева Пелагея

Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1916

Дочь: Бурзянцева Елена

Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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