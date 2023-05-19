Кувшиновъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения01.08.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1864
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Мать: Кувшинова Дарья
Бракосочетание
24.01.1893
Жена: Кувшинова Хіонія
Рождение ребёнка
18.10.1893
Дочь: Щипакина Анастасия
Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія
Рождение ребёнка
09.11.1895
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія
Рождение ребёнка
22.11.1897
Сын: Кувшиновъ Александръ
Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія
Рождение ребёнка
23.09.1902
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія
Рождение ребёнка
09.04.1905
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія
Рождение ребёнка
22.06.1907
Сын: Кувшиновъ Петръ
Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія
Рождение ребёнка
18.04.1908
Сын: Кувшиновъ Стефанъ
Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія
Рождение ребёнка
05.03.1911
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія
Рождение ребёнка
02.05.1913
Дочь: Бурзянцева Пелагея
Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія
Рождение ребёнка
16.05.1916
Дочь: Бурзянцева Елена
Мать ребёнка: Кувшинова Хіонія