Кувшинова (Обуткина) Хіонія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувшинова (Обуткина) Хіонія

Кувшинова (Обуткина) Хіонія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.04.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1875

Отец: Обуткинъ Степанъ Федоровъ

Мать: Федорова (Лешина) Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1893

Дочь: Щипакина (Кувшинова) Анастасия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1895

Дочь: (Кувшинова) Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1897

Сын: Кувшиновъ Александръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1902

Дочь: (Кувшинова) Устинья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1905

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1907

Сын: Кувшиновъ Петръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1908

Сын: Кувшиновъ Стефанъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1911

Дочь: (Кувшинова) Клавдия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1913

Дочь: Бурзянцева (Кувшинова) Пелагея

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1916

Дочь: Бурзянцева (Кувшинова) Елена

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.