Кувшинова (Обуткина) Хіонія
Место рождения
Дата рождения05.04.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.04.1875
Бракосочетание
24.01.1893
Муж: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
18.10.1893
Дочь: Щипакина (Кувшинова) Анастасия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
09.11.1895
Дочь: (Кувшинова) Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
22.11.1897
Сын: Кувшиновъ Александръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
23.09.1902
Дочь: (Кувшинова) Устинья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
09.04.1905
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
22.06.1907
Сын: Кувшиновъ Петръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
18.04.1908
Сын: Кувшиновъ Стефанъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
05.03.1911
Дочь: (Кувшинова) Клавдия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
02.05.1913
Дочь: Бурзянцева (Кувшинова) Пелагея
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
16.05.1916
Дочь: Бурзянцева (Кувшинова) Елена
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ