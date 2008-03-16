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Галеева Люция Харисовна

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Место рождения

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.02.1937

Дата смерти

16.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1937

Отец: Галеев Харис Хаматгалиевич

Мать: Шакирзянова Фәгимә Шакирзяновна

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.12.1957

Сын: Ирек

Отец ребёнка: Ибрагимов Минвазых Якубович

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1962

Дочь: Резеда

Отец ребёнка: Ибрагимов Минвазых Якубович

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1963

Дочь: Ибрагимова Рамзия Минвазыховна

Отец ребёнка: Ибрагимов Минвазых Якубович

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1967

Дочь: Расима

Отец ребёнка: Ибрагимов Минвазых Якубович

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1971

Сын: Ильдар

Отец ребёнка: Ибрагимов Минвазых Якубович

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагимов Минвазых Якубович

Смерть
16.03.2008
Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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