Галеева Люция Харисовна
Место рождения
Дата рождения05.02.1937
Дата смерти16.03.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1937
Рождение ребёнка
13.12.1957
Сын: Ирек
Отец ребёнка: Ибрагимов Минвазых Якубович
Рождение ребёнка
16.03.1962
Дочь: Резеда
Отец ребёнка: Ибрагимов Минвазых Якубович
Рождение ребёнка
22.06.1963
Дочь: Ибрагимова Рамзия Минвазыховна
Отец ребёнка: Ибрагимов Минвазых Якубович
Рождение ребёнка
30.08.1967
Дочь: Расима
Отец ребёнка: Ибрагимов Минвазых Якубович
Рождение ребёнка
20.12.1971
Сын: Ильдар
Отец ребёнка: Ибрагимов Минвазых Якубович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.2008