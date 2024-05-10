Шакирзянова Фәгимә Шакирзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирзянова Фәгимә Шакирзяновна

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Место рождения

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.07.1905

Дата смерти

14.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1905

Отец: Шайхутдинов Шакирҗан

Мать: Шайхутдинова Галимә Габделькабировна

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1928

Дочь: Зәмзәмбану

Отец ребёнка: Галеев Харис Хаматгалиевич

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1937

Дочь: Галеева Люция Харисовна

Отец ребёнка: Галеев Харис Хаматгалиевич

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1938

Дочь: Тәнзилә

Отец ребёнка: Галеев Харис Хаматгалиевич

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1942

Сын: Рәис

Отец ребёнка: Галеев Харис Хаматгалиевич

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.10.1980
Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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