Шакирзянова Фәгимә Шакирзяновна
Место рождения
Дата рождения29.07.1905
Дата смерти14.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1905
Рождение ребёнка
28.09.1928
Дочь: Зәмзәмбану
Отец ребёнка: Галеев Харис Хаматгалиевич
Рождение ребёнка
05.02.1937
Дочь: Галеева Люция Харисовна
Отец ребёнка: Галеев Харис Хаматгалиевич
Рождение ребёнка
05.04.1938
Дочь: Тәнзилә
Отец ребёнка: Галеев Харис Хаматгалиевич
Рождение ребёнка
15.03.1942
Сын: Рәис
Отец ребёнка: Галеев Харис Хаматгалиевич
Смерть
14.10.1980