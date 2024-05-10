Галеев Харис Хаматгалиевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1905
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1905
Отец: Мухамметгали Минлеханович
Мать: Катифа Габделсабировна
Рождение ребёнка
28.09.1928
Дочь: Зәмзәмбану
Мать ребёнка: Шакирзянова Фәгимә Шакирзяновна
Рождение ребёнка
05.02.1937
Дочь: Галеева Люция Харисовна
Мать ребёнка: Шакирзянова Фәгимә Шакирзяновна
Рождение ребёнка
05.04.1938
Дочь: Тәнзилә
Мать ребёнка: Шакирзянова Фәгимә Шакирзяновна
Смерть
?.12.1941
Рождение ребёнка
15.03.1942
Сын: Рәис
Мать ребёнка: Шакирзянова Фәгимә Шакирзяновна