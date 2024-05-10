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Галеев Харис Хаматгалиевич

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Место рождения

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.03.1905

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1905

Отец: Мухамметгали Минлеханович

Мать: Катифа Габделсабировна

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1928

Дочь: Зәмзәмбану

Мать ребёнка: Шакирзянова Фәгимә Шакирзяновна

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1937

Дочь: Галеева Люция Харисовна

Мать ребёнка: Шакирзянова Фәгимә Шакирзяновна

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1938

Дочь: Тәнзилә

Мать ребёнка: Шакирзянова Фәгимә Шакирзяновна

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.12.1941
Рождение ребёнка
15.03.1942

Сын: Рәис

Мать ребёнка: Шакирзянова Фәгимә Шакирзяновна

Татарский Елтан, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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