Бушмаков Савва Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушмаков Савва Митрофанович

Бушмаков Савва Митрофанович

avatar

Место рождения

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1774 и 1775 г.р.

Мать

Вычислено 1787 г.р.

Жена

Вычислено 1821 г.р.

Дети

Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1849 г.р.
Вычислено 1857 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: Бушмаков Митрофан Иванович

Мать: Бушмакова Мария Петровна

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Бушмаков Василий Саввич

Мать ребёнка: Бушмакова Марина Антоновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Бушмаков Фрол Саввич

Мать ребёнка: Бушмакова Марина Антоновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Сын: Бушмаков Лаврий Саввич

Мать ребёнка: Бушмакова Марина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмакова Марина Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close