Бушмаков Савва Митрофанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Мать ребёнка: Бушмакова Марина Антоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Бушмаков Фрол Саввич
Мать ребёнка: Бушмакова Марина Антоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Мать ребёнка: Бушмакова Марина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно