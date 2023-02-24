Бушмакова Марина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмакова Марина Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1849 г.р.
Вычислено 1857 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Бушмаков Василий Саввич

Отец ребёнка: Бушмаков Савва Митрофанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Бушмаков Фрол Саввич

Отец ребёнка: Бушмаков Савва Митрофанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Сын: Бушмаков Лаврий Саввич

Отец ребёнка: Бушмаков Савва Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмаков Савва Митрофанович

Место жительства
Неизвестно
Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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