Бушмакова Марина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Отец ребёнка: Бушмаков Савва Митрофанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Бушмаков Фрол Саввич
Отец ребёнка: Бушмаков Савва Митрофанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Отец ребёнка: Бушмаков Савва Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно