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Бушмаков Митрофан Иванович

Место рождения

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1774 и 1775

Дата смерти

06.05.1834 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1732 г.р.

Мать

Вычислено 1739 г.р.

Жена

Вычислено 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1774 и 1775

Отец: Бушмаков Иван Гаврилович

Мать: Бушмакова Мавра Никитична

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Бушмаков Кузьма Митрофанович

Мать ребёнка: Бушмакова Мария Петровна

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Фекла Митрофановна

Мать ребёнка: Бушмакова Мария Петровна

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811

Сын: Бушмаков Лука Митрофанович

Мать ребёнка: Бушмакова Мария Петровна

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Бушмаков Савва Митрофанович

Мать ребёнка: Бушмакова Мария Петровна

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Дочь: Марфа Митрофановна

Мать ребёнка: Бушмакова Мария Петровна

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1822

Дочь: Прасковья Митрофановна

Мать ребёнка: Бушмакова Мария Петровна

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Дарья Митрофановна

Мать ребёнка: Бушмакова Мария Петровна

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмакова Мария Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.05.1834 ст.