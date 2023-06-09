Бушмаков Митрофан Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1774 и 1775
Дата смерти06.05.1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1774 и 1775
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Бушмаков Кузьма Митрофанович
Мать ребёнка: Бушмакова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Фекла Митрофановна
Мать ребёнка: Бушмакова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811
Сын: Бушмаков Лука Митрофанович
Мать ребёнка: Бушмакова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Бушмаков Савва Митрофанович
Мать ребёнка: Бушмакова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Дочь: Марфа Митрофановна
Мать ребёнка: Бушмакова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1822
Дочь: Прасковья Митрофановна
Мать ребёнка: Бушмакова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Дарья Митрофановна
Мать ребёнка: Бушмакова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушмакова Мария Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.05.1834 ст.