Бушмаков Лука Митрофанович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1810 и 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1811
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: Прасковья Лукинична
Мать ребёнка: Бушмакова Епистимия Осиповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Наталья Лукинична
Мать ребёнка: Бушмакова Епистимия Осиповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Дочь: Неонила Лукинична
Мать ребёнка: Бушмакова Епистимия Осиповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Бушмаков Яков Лукич
Мать ребёнка: Бушмакова Епистимия Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно