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Бушмаков Лука Митрофанович

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Место рождения

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1810 и 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1774 и 1775 г.р.

Мать

Вычислено 1787 г.р.

Жена

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1811

Отец: Бушмаков Митрофан Иванович

Мать: Бушмакова Мария Петровна

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: Прасковья Лукинична

Мать ребёнка: Бушмакова Епистимия Осиповна

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Наталья Лукинична

Мать ребёнка: Бушмакова Епистимия Осиповна

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Дочь: Неонила Лукинична

Мать ребёнка: Бушмакова Епистимия Осиповна

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Бушмаков Яков Лукич

Мать ребёнка: Бушмакова Епистимия Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмакова Епистимия Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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