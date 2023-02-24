Бушмакова Епистимия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815
Отец: Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: Прасковья Лукинична
Отец ребёнка: Бушмаков Лука Митрофанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Наталья Лукинична
Отец ребёнка: Бушмаков Лука Митрофанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Дочь: Неонила Лукинична
Отец ребёнка: Бушмаков Лука Митрофанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Бушмаков Яков Лукич
Отец ребёнка: Бушмаков Лука Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно