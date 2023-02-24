Бушмакова Епистимия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмакова Епистимия Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1810 и 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: Прасковья Лукинична

Отец ребёнка: Бушмаков Лука Митрофанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Наталья Лукинична

Отец ребёнка: Бушмаков Лука Митрофанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Дочь: Неонила Лукинична

Отец ребёнка: Бушмаков Лука Митрофанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Бушмаков Яков Лукич

Отец ребёнка: Бушмаков Лука Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмаков Лука Митрофанович

Место жительства
Неизвестно
Новяки, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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