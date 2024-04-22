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Маркова Наталья Егорова

Место рождения

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
11.11.1892 ст.

Муж: Кваченков Александр Андриянов

Иоанна Златоуста церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №78 Отставной квартирмейстер 1-го Каспийского флотского Экипажа, причисленный к обществу крестьян Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости, села Карантинного, Александр Андреянов Ква... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1895 ст.

Сын: Кваченков Аркадий Александров

Отец ребёнка: Кваченков Александр Андриянов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №21 Отставной квартирмейстер, причисленный в крестьяне села Карантинного, Астраханской губернии и уезда, Александр Адреянов Кваченко и законная жена его Наталия Егорова; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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