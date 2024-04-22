Маркова Наталья Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.
Бракосочетание
11.11.1892 ст.
Иоанна Златоуста церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №78 Отставной квартирмейстер 1-го Каспийского флотского Экипажа, причисленный к обществу крестьян Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости, села Карантинного, Александр Андреянов Ква... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1895 ст.
Сын: Кваченков Аркадий Александров
Отец ребёнка: Кваченков Александр Андриянов
Запись №21 Отставной квартирмейстер, причисленный в крестьяне села Карантинного, Астраханской губернии и уезда, Александр Адреянов Кваченко и законная жена его Наталия Егорова; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно