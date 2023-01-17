Воронин Митрофан Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1901
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1927
Сын: Воронин Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Воронина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
28.02.1930
Сын: Воронин Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Воронина Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Мария Матвеевна
Смерть
1943
Можайск, Можайский, Московская область