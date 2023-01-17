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Воронин Митрофан Петрович

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Место рождения

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.10.1927

Сын: Воронин Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Воронина Мария Матвеевна

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.02.1930

Сын: Воронин Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Воронина Мария Матвеевна

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Мария Матвеевна

Смерть
1943
Можайск, Можайский, Московская область
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