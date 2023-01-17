Воронина (Ермакова) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Ермакова) Мария Матвеевна

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Место рождения

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

03.06.1901

Дата смерти

26.05.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1901 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
03.06.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.10.1927

Сын: Воронин Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Воронин Митрофан Петрович

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.02.1930

Сын: Воронин Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Воронин Митрофан Петрович

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Митрофан Петрович

Смерть
26.05.1993
Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
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