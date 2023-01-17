Воронина (Ермакова) Мария Матвеевна
Место рождения
Дата рождения03.06.1901
Дата смерти26.05.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1927
Сын: Воронин Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Воронин Митрофан Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1930
Сын: Воронин Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Воронин Митрофан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.1993