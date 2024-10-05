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Кондратьев Порфирий Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1859
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
23.10.1859

Жена: Кондратьева Наталия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1861

Дочь: Миронова (Миронова) Васса Порфирьевна

Мать ребёнка: Кондратьева Наталия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.11.1863

Сын: Шапкин Иван Парфенович

Мать ребёнка: Кондратьева Наталия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1866

Сын: Кондрашев Никифор Порфирьевич

Мать ребёнка: Кондратьева Наталия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.06.1868

Сын: Маркин Иван Порфирьевич

Мать ребёнка: Кондратьева Наталия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.12.1870

Дочь: Кондратова (Кондратова) Анастасия Порфирьевна

Мать ребёнка: Кондратьева Наталия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.04.1873

Сын: Кондрашев Георгий Порфирьевич

Мать ребёнка: Кондратьева Наталия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1876

Дочь: Кондратова (Кондратова) Акилина Порфирьевна

Мать ребёнка: Кондратьева Наталия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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