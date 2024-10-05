Кондратьев Порфирий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1859
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
23.10.1859
Рождение ребёнка
17.08.1861
Дочь: Миронова (Миронова) Васса Порфирьевна
Мать ребёнка: Кондратьева Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
17.11.1863
Мать ребёнка: Кондратьева Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
27.03.1866
Сын: Кондрашев Никифор Порфирьевич
Мать ребёнка: Кондратьева Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
20.06.1868
Мать ребёнка: Кондратьева Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
12.12.1870
Дочь: Кондратова (Кондратова) Анастасия Порфирьевна
Мать ребёнка: Кондратьева Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
02.04.1873
Сын: Кондрашев Георгий Порфирьевич
Мать ребёнка: Кондратьева Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
01.06.1876
Дочь: Кондратова (Кондратова) Акилина Порфирьевна
Мать ребёнка: Кондратьева Наталия Васильевна
Смерть
Неизвестно