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Кондратьева Наталия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Шапкин Тимофей Артемьевич

Мать: не указана

Приемная дочь Тимофея Артемиева Шапкина.
Бракосочетание
23.10.1859

Муж: Кондратьев Порфирий Миронович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1861

Дочь: Миронова (Миронова) Васса Порфирьевна

Отец ребёнка: Кондратьев Порфирий Миронович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.11.1863

Сын: Шапкин Иван Парфенович

Отец ребёнка: Кондратьев Порфирий Миронович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1866

Сын: Кондрашев Никифор Порфирьевич

Отец ребёнка: Кондратьев Порфирий Миронович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.06.1868

Сын: Маркин Иван Порфирьевич

Отец ребёнка: Кондратьев Порфирий Миронович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.12.1870

Дочь: Кондратова (Кондратова) Анастасия Порфирьевна

Отец ребёнка: Кондратьев Порфирий Миронович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.04.1873

Сын: Кондрашев Георгий Порфирьевич

Отец ребёнка: Кондратьев Порфирий Миронович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1876

Дочь: Кондратова (Кондратова) Акилина Порфирьевна

Отец ребёнка: Кондратьев Порфирий Миронович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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