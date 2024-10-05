Кондратьева Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1843
Отец: Шапкин Тимофей Артемьевич
Мать: не указана
Приемная дочь Тимофея Артемиева Шапкина.
Бракосочетание
23.10.1859
Рождение ребёнка
17.08.1861
Дочь: Миронова (Миронова) Васса Порфирьевна
Отец ребёнка: Кондратьев Порфирий Миронович
Рождение ребёнка
17.11.1863
Отец ребёнка: Кондратьев Порфирий Миронович
Рождение ребёнка
27.03.1866
Сын: Кондрашев Никифор Порфирьевич
Отец ребёнка: Кондратьев Порфирий Миронович
Рождение ребёнка
20.06.1868
Отец ребёнка: Кондратьев Порфирий Миронович
Рождение ребёнка
12.12.1870
Дочь: Кондратова (Кондратова) Анастасия Порфирьевна
Отец ребёнка: Кондратьев Порфирий Миронович
Рождение ребёнка
02.04.1873
Сын: Кондрашев Георгий Порфирьевич
Отец ребёнка: Кондратьев Порфирий Миронович
Рождение ребёнка
01.06.1876
Дочь: Кондратова (Кондратова) Акилина Порфирьевна
Отец ребёнка: Кондратьев Порфирий Миронович
Смерть
Неизвестно