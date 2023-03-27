Солярский Михаил Петров
Место рожденияс. Никулино Меленковского уезда Владимирской губернии
Дата рожденияМежду 1828 и 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1828 и 1830
Отец: Петр Евдокимов
с. Никулино Меленковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Солярская Анна Петрова
погост Иговский Меленковского уезда
Рождение ребёнка
27.11.1860
Дочь: Касторский Анна Михайловна
Мать ребёнка: Солярская Анна Петрова
погост Иговский Меленковского уезда
Рождение ребёнка
27.11.1860
Дочь: Преображенская Александра Михайловна
Мать ребёнка: Солярская Анна Петрова
погост Иговский Меленковского уезда
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Солярская Анна Петрова
погост Иговский Меленковского уезда
Рождение ребёнка
14.04.1874
Сын: Солярский Василий Михайлович
Мать ребёнка: Солярская Анна Петрова
погост Иговский Меленковского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солярская Анна Петрова
Смерть
Неизвестно