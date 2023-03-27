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Солярский Михаил Петров

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Место рождения

с. Никулино Меленковского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

Между 1828 и 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1828 и 1830

Отец: Петр Евдокимов

Мать: Евдокимова Настасья Афанасьева

с. Никулино Меленковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Солярская Анна Петрова

погост Иговский Меленковского уезда
Рождение ребёнка
27.11.1860

Дочь: Касторский Анна Михайловна

Мать ребёнка: Солярская Анна Петрова

погост Иговский Меленковского уезда
Рождение ребёнка
27.11.1860

Дочь: Преображенская Александра Михайловна

Мать ребёнка: Солярская Анна Петрова

погост Иговский Меленковского уезда
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Солярская Анна Петрова

погост Иговский Меленковского уезда
Рождение ребёнка
14.04.1874

Сын: Солярский Василий Михайлович

Мать ребёнка: Солярская Анна Петрова

погост Иговский Меленковского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солярская Анна Петрова

Смерть
Неизвестно
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