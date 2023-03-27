Преображенская (Солярская) Александра Михайловна
Место рожденияпогост Иговский Меленковского уезда
Дата рождения27.11.1860
Дата смертиДо 1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1860
Отец: Солярский Михаил Петров
Мать: Солярская Анна Петрова
погост Иговский Меленковского уезда
Бракосочетание
16.09.1890
с. Дощатый завод Меленковского уезда
Супруг(-а): Александра Михайловна (Солярская)
Рождение ребёнка
21.12.1892
Сын: Преображенский Василий Никифорович
Отец ребёнка: Преображенский Никифор Андреевич
с. Городищи Судогодского уезда
Рождение ребёнка
14.10.1896
Сын: Преображенский Павел Никифорович
Отец ребёнка: Преображенский Никифор Андреевич
с. Городищи Судогодского уезда
Рождение ребёнка
14.10.1896
Сын: Преображенский Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Преображенский Никифор Андреевич
с. Городищи Судогодского уезда
Рождение ребёнка
28.02.1906
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Преображенский Никифор Андреевич
село Городищи Судогодского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1915