Преображенская (Солярская) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенская (Солярская) Александра Михайловна

Место рождения

погост Иговский Меленковского уезда

Дата рождения

27.11.1860

Дата смерти

До 1915

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1860

Отец: Солярский Михаил Петров

Мать: Солярская Анна Петрова

погост Иговский Меленковского уезда
Бракосочетание
16.09.1890

Муж: Преображенский Никифор Андреевич

с. Дощатый завод Меленковского уезда
Супруг(-а): Александра Михайловна (Солярская)
Рождение ребёнка
21.12.1892

Сын: Преображенский Василий Никифорович

Отец ребёнка: Преображенский Никифор Андреевич

с. Городищи Судогодского уезда
Рождение ребёнка
14.10.1896

Сын: Преображенский Павел Никифорович

Отец ребёнка: Преображенский Никифор Андреевич

с. Городищи Судогодского уезда
Рождение ребёнка
14.10.1896

Сын: Преображенский Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Преображенский Никифор Андреевич

с. Городищи Судогодского уезда
Рождение ребёнка
28.02.1906

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Преображенский Никифор Андреевич

село Городищи Судогодского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1915