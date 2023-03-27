Петр Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Евдокимова Настасья Афанасьева
с. Никулино Меленковского уезда Владимирской губер
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Матрена Петрова
Мать ребёнка: Евдокимова Настасья Афанасьева
с. Никулино Меленковского уезда Владимирской губер
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1830
Мать ребёнка: Евдокимова Настасья Афанасьева
с. Никулино Меленковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Евдокимова Настасья Афанасьева
с. Никулино Меленковского уезда Владимирской губер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно