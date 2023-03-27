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Петр Евдокимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Евдокимов Матфей Петров

Мать ребёнка: Евдокимова Настасья Афанасьева

с. Никулино Меленковского уезда Владимирской губер
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Матрена Петрова

Мать ребёнка: Евдокимова Настасья Афанасьева

с. Никулино Меленковского уезда Владимирской губер
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1830

Сын: Солярский Михаил Петров

Мать ребёнка: Евдокимова Настасья Афанасьева

с. Никулино Меленковского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1828

Сын: Евдокимов Иван Петров

Мать ребёнка: Евдокимова Настасья Афанасьева

с. Никулино Меленковского уезда Владимирской губер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Настасья Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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