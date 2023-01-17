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Бережнов Михаил Емельянович

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Место рождения

Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

08.08.1916

Дата смерти

08.08.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1916

Отец: Бережнов Емельян

Мать: Бережнова Татьяна

Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Михаил родился в Красном Куте, затем переехали в Мироновку Питерского района, после войны жил и работал в с/з 97 (Орошаемый отд.№3, Запрудное) Питерского района.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Караман Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Бережнова Прасковья Матвеевна

Смерть
08.08.1993
Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
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