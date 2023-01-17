Бережнов Михаил Емельянович
Место рождения
Дата рождения08.08.1916
Дата смерти08.08.1993
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1916
Отец: Бережнов Емельян
Мать: Бережнова Татьяна
Михаил родился в Красном Куте, затем переехали в Мироновку Питерского района, после войны жил и работал в с/з 97 (Орошаемый отд.№3, Запрудное) Питерского района.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Караман Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Бережнова Прасковья Матвеевна
Смерть
08.08.1993
Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область