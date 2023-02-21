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Бережнов Емельян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бережнов Петр Емельянович

Мать ребёнка: Бережнова Татьяна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бережнов Федор Емельянович

Мать ребёнка: Бережнова Татьяна

Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.08.1916

Сын: Бережнов Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Бережнова Татьяна

Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Михаил родился в Красном Куте, затем переехали в Мироновку Питерского района, после войны жил и работал в с/з 97 (Орошаемый отд.№3, Запрудное) Питерского района.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бережнова Александра Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бережнова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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