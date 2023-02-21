Бережнов Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бережнов Петр Емельянович
Мать ребёнка: Бережнова Татьяна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Бережнов Федор Емельянович
Мать ребёнка: Бережнова Татьяна
Рождение ребёнка
08.08.1916
Сын: Бережнов Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Бережнова Татьяна
Михаил родился в Красном Куте, затем переехали в Мироновку Питерского района, после войны жил и работал в с/з 97 (Орошаемый отд.№3, Запрудное) Питерского района.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бережнова Татьяна
Смерть
Неизвестно