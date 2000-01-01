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Бережнов Петр Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Бережнов Емельян

Мать: Бережнова Татьяна

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