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Бережнов Петр Емельянович
Бережнов Петр Емельянович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Пол
Мужской
Отец
Бережнов Емельян
Мать
Бережнова (Пичугина) Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Бережнов Емельян
Мать:
Бережнова Татьяна
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