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Брюханов Кирила Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Брюханов Семен Михайлович

Мать: Брюханова Агафья Кирилловна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Феодосия Кирилловна

Мать ребёнка: Брюханова Акулина Матвеевна

Рождение ребёнка
?.12.1850

Сын: Брюханов Федосий Кириллович

Мать ребёнка: Брюханова Акулина Матвеевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Афимья Кирилловна

Мать ребёнка: Брюханова Акулина Матвеевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Палагея Кирилловна

Мать ребёнка: Брюханова Акулина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брюханова Акулина Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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