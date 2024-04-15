Брюханов Кирила Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Феодосия Кирилловна
Мать ребёнка: Брюханова Акулина Матвеевна
Рождение ребёнка
?.12.1850
Сын: Брюханов Федосий Кириллович
Мать ребёнка: Брюханова Акулина Матвеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Афимья Кирилловна
Мать ребёнка: Брюханова Акулина Матвеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Палагея Кирилловна
Мать ребёнка: Брюханова Акулина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно