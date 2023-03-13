Мамыкина (Лазарева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Лазаревъ Кузьма
Мать: Лазарева Анна
Бракосочетание
01.06.1907
Муж: Мамыкинъ Николай
Рождение ребёнка
01.04.1908
Сын: Мамыкинъ Александръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай
Рождение ребёнка
10.07.1909
Сын: Мамыкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай
Рождение ребёнка
16.10.1911
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай
Рождение ребёнка
27.04.1914
Дочь: Севастьянова Александра
Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мамыкин Иван
Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай
Смерть
Неизвестно