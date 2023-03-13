Мамыкина (Лазарева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамыкина (Лазарева) Мария

Мамыкина (Лазарева) Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Лазаревъ Кузьма

Мать: Лазарева Анна

Бракосочетание
01.06.1907

Муж: Мамыкинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1908

Сын: Мамыкинъ Александръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1909

Сын: Мамыкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1911

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1914

Дочь: Севастьянова Александра

Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Мамыкин Иван

Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close