Мамыкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

16.07.1942

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Мамыкинъ Николай

Мать: Мамыкина Мария

Смерть
16.07.1942
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