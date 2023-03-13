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Мамыкин Иван
Мамыкин Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
16.07.1942
Пол
Мужской
Отец
Мамыкинъ Николай
1882 г.р.
Мать
Мамыкина (Лазарева) Мария
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Мамыкинъ Николай
Мать:
Мамыкина Мария
Смерть
16.07.1942
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