Петрова Смирнова Евгения Анатольевна
Место рождения
Дата рождения05.07.1939
Дата смерти19.01.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1939
Рождение ребёнка
07.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Вячеслав Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Александр Владиславович
Отец ребёнка: Петров Вячеслав Васильевич
Смерть
19.01.2015