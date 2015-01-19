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Петрова Смирнова Евгения Анатольевна

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Место рождения

Прудищи, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

05.07.1939

Дата смерти

19.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1939

Отец: Смирнов Анатолий Алексеевич

Мать: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)

Прудищи, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Вячеслав Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Александр Владиславович

Отец ребёнка: Петров Вячеслав Васильевич

Смерть
19.01.2015
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