Смирнов Анатолий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1905
Дата смерти28.08.1943
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1905
Рождение ребёнка
05.07.1939
Дочь: Петрова Смирнова Евгения Анатольевна
Мать ребёнка: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Борис Анатольевич
Мать ребёнка: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)
Крещение
Неизвестно
Селифонтово, Бычихинская волость, Костромской уезд
Смерть
28.08.1943
Марфино, Старорусский муниципальный район, Новгородская область