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Смирнов Анатолий Алексеевич

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Место рождения

Прудищи, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

28.10.1905

Дата смерти

28.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1905

Отец: Смирнов Алексей Андреевич

Мать: Смирнова Пелагея Ивановна - Иоановна

Прудищи, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.07.1939

Дочь: Петрова Смирнова Евгения Анатольевна

Мать ребёнка: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)

Прудищи, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)

Прудищи, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Борис Анатольевич

Мать ребёнка: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Елена Ефимовна (Фимовна)

Крещение
Неизвестно
Селифонтово, Бычихинская волость, Костромской уезд
Смерть
28.08.1943
Марфино, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
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