Петров Вячеслав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1961
Дочь: Правдзинская Петрова Татьяна Владиславовна
Мать ребёнка: Петрова Смирнова Евгения Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Александр Владиславович
Мать ребёнка: Петрова Смирнова Евгения Анатольевна
Смерть
Неизвестно