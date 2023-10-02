Петров Вячеслав Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Вячеслав Васильевич

Петров Вячеслав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1961

Дочь: Правдзинская Петрова Татьяна Владиславовна

Мать ребёнка: Петрова Смирнова Евгения Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Александр Владиславович

Мать ребёнка: Петрова Смирнова Евгения Анатольевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close