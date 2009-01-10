Затёкина Лидия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗатёкина Лидия Анатольевна

Затёкина Лидия Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1939

Дата смерти

10.01.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букаев Юрий Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
10.01.2009