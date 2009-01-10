Затёкина Лидия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1939
Дата смерти10.01.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Букаев Юрий Иванович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
10.01.2009