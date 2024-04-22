Котова (Сорокина) Александра Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова (Сорокина) Александра Григорьева

Котова (Сорокина) Александра Григорьева

Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

15.03.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1837

Отец: Сорокин Григорий Купец Г. Пп Симеонов

Мать: Сорокина Ульяна (Устинья) Егорова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.11.1863

Сын: Котов Михаил Александров

Отец ребёнка: Котов Александр Мещанин Г. Екатеринбурга Михайлов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.04.1873

Сын: Котов Александр Александров

Отец ребёнка: Котов Александр Мещанин Г. Екатеринбурга Михайлов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.08.1874

Сын: Котов Федор Александров

Отец ребёнка: Котов Александр Мещанин Г. Екатеринбурга Михайлов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Александр Мещанин Г. Екатеринбурга Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close