Котова (Сорокина) Александра Григорьева
Место рождения
Дата рождения15.03.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1837
Рождение ребёнка
08.11.1863
Отец ребёнка: Котов Александр Мещанин Г. Екатеринбурга Михайлов
Рождение ребёнка
05.04.1873
Сын: Котов Александр Александров
Отец ребёнка: Котов Александр Мещанин Г. Екатеринбурга Михайлов
Рождение ребёнка
05.08.1874
Отец ребёнка: Котов Александр Мещанин Г. Екатеринбурга Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно