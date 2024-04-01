Котов Александр Мещанин Г. Екатеринбурга Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Александр Мещанин Г. Екатеринбурга Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1863

Сын: Котов Михаил Александров

Мать ребёнка: Котова Александра Григорьева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.04.1873

Сын: Котов Александр Александров

Мать ребёнка: Котова Александра Григорьева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.08.1874

Сын: Котов Федор Александров

Мать ребёнка: Котова Александра Григорьева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Александра Григорьева

Смерть
Неизвестно
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