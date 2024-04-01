Котов Александр Мещанин Г. Екатеринбурга Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1863
Мать ребёнка: Котова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
05.04.1873
Сын: Котов Александр Александров
Мать ребёнка: Котова Александра Григорьева
Рождение ребёнка
05.08.1874
Мать ребёнка: Котова Александра Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно