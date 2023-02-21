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Сейбель (Шауэрман) Екатерина Иоганновна
Сейбель (Шауэрман) Екатерина Иоганновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Schauermann Johannes
1875 г.р.
Мать
Schauermann (Schafer) Catharina
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Schauermann Johannes
Мать:
Schauermann Catharina
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