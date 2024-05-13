Шмараева (Мусина) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Попова (Шмараева) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович
Дочь: Дуботолиева (Шмараева) Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович
Сын: Шмараев Клемен Григорьевич
Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович
Сын: Шмараев Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович
Сын: Шмараев Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович
Сын: Шмараев Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович
Сын: Шмараев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович
Дочь: Краторева (Шмараева) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович
Дочь: Гречихина (Шмараева) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович
Сын: Шмараев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович