Шмараева (Мусина) Мария Алексеевна 1717 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Мусина) Мария Алексеевна

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1741

Муж: Шмараев Григорий Акимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Попова (Шмараева) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Дуботолиева (Шмараева) Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Шмараев Клемен Григорьевич

Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Шмараев Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Шмараев Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Шмараев Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Шмараев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Краторева (Шмараева) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Гречихина (Шмараева) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шмараев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Шмараев Григорий Акимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1793
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

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