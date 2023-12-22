Шмараев Григорий Акимович
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Шмараев Аким Филимонович
Мать: не указана
Упоминание
?.07.1719
Упоминание
1720
Упоминание
1727
Упоминание
1727
Бракосочетание
1741
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Попова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Шмараев Клемен Григорьевич
Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна
Упоминание
1748
Рождение ребёнка
1751
Сын: Шмараев Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Шмараев Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна
Упоминание
1762
Рождение ребёнка
1765
Сын: Шмараев Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Шмараев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна
Упоминание
1782
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1779
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шмараев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна