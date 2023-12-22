Шмараев Григорий Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмараев Григорий Акимович

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Шмараев Аким Филимонович

Мать: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
?.07.1719
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1720
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1727
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1727
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1741

Жена: Шмараева Мария Алексеевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Попова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Шмараев Клемен Григорьевич

Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1748
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Шмараев Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Шмараев Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1762
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Шмараев Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Шмараев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
1782
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1779
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Шмараев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Шмараева Мария Алексеевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
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