Николаева (Стельмах) Вера Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1912
Дата смерти06.04.1983
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1912
Рождение ребёнка
22.07.1937
Сын: Николаев Валентин Яковлевич
Отец ребёнка: Николаев Яков Илларионович
Рождение ребёнка
21.11.1937
Сын: Николаев Виктор Яковлевич
Отец ребёнка: Николаев Яков Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Николаев Яков Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1983
Пенза, город Пенза, Пензенская область