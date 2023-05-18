Николаева (Стельмах) Вера Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Стельмах) Вера Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1912

Дата смерти

06.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1912

Отец: Стельмах Евстафий Андреевич

Мать: Стельмах Анастасия Осиповна

Рождение ребёнка
22.07.1937

Сын: Николаев Валентин Яковлевич

Отец ребёнка: Николаев Яков Илларионович

Нечаевка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.11.1937

Сын: Николаев Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Николаев Яков Илларионович

Нечаевка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Николаев Яков Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Яков Илларионович

Смерть
06.04.1983
Пенза, город Пенза, Пензенская область