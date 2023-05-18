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Николаев Валентин Яковлевич

Место рождения

Нечаевка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

22.07.1937

Дата смерти

09.03.1985

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1937

Отец: Николаев Яков Илларионович

Мать: Николаева Вера Евстафьевна

Нечаевка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
09.03.1985
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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