Николаев Валентин Яковлевич
Место рождения
Дата рождения22.07.1937
Дата смерти09.03.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1937
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.03.1985