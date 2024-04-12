Батанова Лариса Николаевна
Место рождения
Дата рождения31.03.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1959
Отец: Атонов Николай Николаевич
Мать: Антонова Зоя Николаевна
Бракосочетание
17.09.1977
Рождение ребёнка
28.02.1978
Дочь: Кононова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Батанов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
02.07.1979
Дочь: Батанова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Батанов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
Около 1980
Дочь: Батанова дочь
Отец ребёнка: Батанов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
08.08.1982
Отец ребёнка: Батанов Сергей Викторович
Старая Ладога, Волховский муниципальный район, Ленинградская область