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Батанова Лариса Николаевна

Место рождения

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

31.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1959

Отец: Атонов Николай Николаевич

Мать: Антонова Зоя Николаевна

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
17.09.1977

Муж: Батанов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
28.02.1978

Дочь: Кононова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Батанов Сергей Викторович

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.07.1979

Дочь: Батанова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Батанов Сергей Викторович

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1980

Дочь: Батанова дочь

Отец ребёнка: Батанов Сергей Викторович

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.08.1982

Сын: Батанов Олег Сергеевич

Отец ребёнка: Батанов Сергей Викторович

Старая Ладога, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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