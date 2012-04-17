Антонова Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Зоя Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1940

Дата смерти

17.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.19

Дочь: Лукина Марина Николаевна

Отец ребёнка: Атонов Николай Николаевич

Рождение
25.02.1940

Отец: Алексеев Николай Алексеевич

Мать: Алексеева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
31.03.1959

Дочь: Батанова Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Атонов Николай Николаевич

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.03.1970

Дочь: Антонова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Атонов Николай Николаевич

Смерть
17.04.2012
Заболотье, Порховский уезд, Псковская губерния
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