Антонова Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1940
Дата смерти17.04.2012
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.19
Дочь: Лукина Марина Николаевна
Отец ребёнка: Атонов Николай Николаевич
Рождение
25.02.1940
Рождение ребёнка
31.03.1959
Дочь: Батанова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Атонов Николай Николаевич
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.03.1970
Дочь: Антонова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Атонов Николай Николаевич
Смерть
17.04.2012
Заболотье, Порховский уезд, Псковская губерния